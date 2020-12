Criticità su isola sacra e sul territorio, ViviAmo Fiumicino: “Il Comune dia risposte ai cittadini”

Fiumicino – “Nel corso di queste due ultime consiliature, abbiamo notato diverse iniziative e battaglie sui diritti civili, anche oltre la territorialità dei nostri confini”. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

“Senza entrare nel merito di certe questioni – prosegue il Comitato – e sulla loro condivisibilità o meno, ci chiediamo a questo punto, quali siano le reali competenze ed eventuali azioni, che la nostra amministrazione, possa porre in essere, nell’interesse dei cittadini, specialmente di Isola Sacra, come per la questione riguardante il ponte della Scafa e del viadotto dell’aeroporto; per la questione delle idrovore e della strada argine, che hanno una doppia connotazione, ovvero sia da un punto di vista di sicurezza pubblica, con il superamento di due vincoli sul rischio morte (R4), come previsto dagli art. 32/2015 e 58/2016 dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, che anche da un punto di vista di sblocco edilizio, per lo sviluppo armonico di questa porzione di territorio, nel rispetto del contesto ambientale ed urbano; per la questione riguardante la realizzazione di una struttura sanitaria adeguata alle reali esigenze di una città come la nostra, in continua espansione ed infine, ma non per ultima, per la questione riguardante la realizzazione di istituti scolastici, di diverso ordine e grado, che vada incontro ad una domanda sempre più ampia, in considerazione anche, della costante crescita demografica del nostro territorio”.

“Questioni queste, – conclude ViviAmo Fiumicino – che a nostro avviso, riguardano urgenze non più procrastinabili e che coinvolgono il riconoscimento e la tutela di alcuni diritti fondamentali. Il tutto in un quadro attuale di risorse economiche, che dal prossimo anno, saranno messe a disposizione dagli strumenti europei di finanziamento, anche a fondo perduto, quali il Recovery Fund ed eventualmente il Mes, per interventi di messa in sicurezza dei territori e per garantirne il relativo sviluppo, per sostegni alla sanità e ricerca e per l’istruzione scolastica, che ovviamente potranno riguardare anche il nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino