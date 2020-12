Da Fiumicino a Bracciano allagamenti e alberi caduti: i vigili del fuoco lavorano senza tregua

Fiumicino – La giornata di pioggia intensa ha costretto i soccorritori a lavorare ininterrottamente nonostante la festività.

Fiumicino e in particolar modo Focene sono state letteralmente sommerse dalla forte pioggia. Strade allagate hanno costretti i residenti in casa e i vigili del fuoco a lavorare senza sosta. A Marenostrum si è registrata una delle situazioni più pesanti per soccorritori e residenti.

Le attività vanno avanti ancora adesso per far tornare la situazione alla normalità nelle località più colpite dal maltempo. Per fortuna, al momento, non si sono registrati danni alle persone.

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha invitato la gente a “restare lontano dalle banchine, dagli argini e dai fiumi”.

Ma anche i vigili del fuoco di Bracciano hanno avuto un gran da fare, sin dalle 8 di stamattina hanno effettuato decine d’interventi causa maltempo su tutto il territorio di Bracciano e Canale Monterano.

Allagamenti di case, strade, campi, rami e alberi caduti, hanno creato problemi a persone e alla circolazione. I soccorritori hanno effettuato lo svuotamento di diverse taverne e sale hobby allagate, la rimozione di detriti, di rami pericolanti e la messa in sicurezza delle aree danneggiate dalle violente precipitazioni e dal forte vento.

Rimosso anche un grosso albero caduto sul campo sportivo di Canale Monterano. Allagata in alcuni punti la Braccianese Claudia. Invaso dall’acqua anche il sottopasso di Vigna di Valle chiuso momentaneamente al traffico. In ausilio dei vigili del fuoco di Bracciano, anche i volontari di Nemi. A concludere questa giornata d’intenso lavoro, è stato l’inaspettato ringraziamento della cittadinanza ai vigili del fuoco di Bracciano per i risolutivi interventi di soccorso effettuati.

A Civitavecchia i vigili del fuoco hanno effettuato oltre a diversi interventi di soccorso ordinario, quali aperture porta, un ascensore bloccato e una fuga gas oltre ad alcuni interventi inerenti le cattive condizioni meteorologiche.

Nonostante le ore su lavoro intenso i vigili del fuoco non hanno mancato di rendere omaggio alla Madonna, apponendo sulla statua sita in largo M. D’Ardia, la tradizionale corona floreale.

