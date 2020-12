Dopo la piena del Tevere, l’ira della Lega: “Fiumicino non è discarica”

Fiumicino – “La piena del Tevere ancora una volta ha portato sulle spiagge di Fiumicino tonnellate di detriti, ancora una volta il nostro comune diventa la discarica di Zingaretti e Raggi”.

Così in una nota i consiglieri comunali della Lega Vincenzo D’ Intino e Federica Poggio, che proseguono: “La mancata bonifica del Tevere, promessa più volte dalla regione e dal comune di Roma, ha causato l’ennesimo danno ambientale che i cittadini e le attività locali non devono pagare per questo avanzeremo, come Lega, la richiesta di risarcimento per danni causati da calamità.

Chiediamo ad una sempre più distratta giunta comunale di Centro sinistra se il piano di interventi strutturali sia stato o meno recepito dal comune e se e quando inizieranno i lavori.

I cittadini e le attività locali e il nostro territorio meritano più rispetto e attenzione dagli enti sovracomunali come la regione Lazio e comune di Roma“.