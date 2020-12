Farmacie comunali, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune di Ardea: l’ira di Tarantino

Ardea – “L’eleganza del Consiglio di Stato nel bacchettare il Comune di Ardea è senza pari. L’amministrazione Savarese è uscita sconfitta dal ricorso ai giudici amministrativi sulla vicenda ormai annosa delle farmacie comunali”. Così in una nota Anna Maria Tarantino, consigliere comunale di Cambiamo! del Comune di Ardea:

“Il Collegio del Consiglio – prosegue il Consigliere – concorda con il Tar nel ritenere ‘evanescenti, se non addirittura inconsistenti’ i motivi di pubblico interesse addotti dal Comune per il suo ‘revirement’, un elegante modo per dire che prima hanno fatto una cosa e poi l’opposto.

Ancora una volta le scelte del Movimento 5 Stelle fanno perdere cause su cause. Riepiloghiamo le puntate precedenti: bocciati Savarese e compagnia cantante sulle farmacie, sulla tomba di Manzù, sulla Pomar, sulle sale scommesse.

Nel frattempo – continua Tarantino – la vecchia società che gestisce i rifiuti in regime di proroga ha pignorato per 5 milioni di euro i conti del Comune e si fa la guerra a chi deve gestire il servizio di pubblica illuminazione. Ecco il senso di un’amministrazione amica dei cittadini: quella che preferisce, davanti a tutto quello sfacelo, regalare l’alberello di Natale ai suoi dipendenti (leggi qui), che lamentano uno stato di cose indicibile.

C’è del personale – conclude – che per questo si sta ammalando e che è in lacrime, ma tanto dei desideri di quella gente che quotidianamente fa il proprio mestiere non pare freghi nulla”.

