Nettuno – Il maltempo continua a flagellare il comune di Nettuno, dove già da questa mattina la Protezione Civile e la Polizia Locale sono scese in campo per contrastare i danni che la pioggia sta causando.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio ha allagato via dell’Alberone, dove i terreni circostanti non riescono a drenare l’acqua, che sta defluendo lungo la strada, attualmente chiusa per il cedimento del costone e il conseguente sversamento di fango sulla via. Sul luogo sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Nettuno insieme a due squadre della Protezione Civile “Nettuno”.

Foto 3 di 3





Sotto controllo il livello dell’acqua del fiume Loricina, che questa mattina ha destato preoccupazione ai volontari della Protezione Civile, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno