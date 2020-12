Maltempo, Di Giovanni (M5S): “Chiesto urgentemente consiglio straordinario sul dissesto del litorale”

Ostia – “Abbiamo chiesto urgentemente un Consiglio straordinario, per affrontare, valutare e richiedere agli organi competenti, misure necessarie alla salvaguardia del nostro litorale, dopo gli straordinari eventi atmosferici che si sono abbattuti sulle spiagge del nostro Municipio (leggi qui)”. Così, in una nota stampa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X Antonino Di Giovanni.

“Al di là delle false affermazioni della Lega, – prosegue il Capogruppo – che parla di assenza delle istituzioni, noi siamo stati ben presenti, sia sul posto come stamattina, a verificare i danni subiti dallo stabilimento ‘La vecchia Pineta’, sia durante tutta la mattinata a verificare il lungomare, compresa la situazione delle spiagge libere e dell’idroscalo.

Da questa mattina sono stato personalmente sempre in contatto con la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, che a sua volta era in costante collegamento con la Protezione Civile e la Polizia Locale, durante i vari sopralluoghi su tutto il litorale”.

“Il Movimento 5 Stelle, – conclude Di Giovanni – anziché fare le solite strumentali dichiarazioni, come ormai è abitudine della Picca (Lega), ha chiesto immediatamente un Consiglio straordinario, per mettere in campo le azioni necessarie a tutelare il nostro litorale“.

