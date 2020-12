Parigi 2024, il Cio introduce il kitefoil e il 470 misto. L’offshore attende maggio 2021

Il Comitato Olimpico Internazionale approva le scelte di World Sailing per la vela alle Olimpiadi di Parigi 2024 (regate a Marsiglia). OK ufficiale per Kite foil, 470 Misto, Windsurf IQ Foil. Resta in sospeso fino a primavera solo l’offshore misto. Il comunicato di World Sailing

World Sailing ha ricevuto conferma dal Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), sul programma dell’evento e sulle quote degli atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Due delle tre novità proposte sono state confermate (Kite e 470 Misto), mentre la terza (Offshore Misto) è stata rinviata a un supplemento di valutazioni fino al maggio del 2021.

Le decisioni annunciate arrivano a seguito di una raccomandazione della Program Commission del CIO. Il Mixed Kiteboarding (Formula Kite) e il Mixed Two Person Dinghy (470 misto) sono confermati e saranno discipline presenti alla competizione olimpica di vela di Parigi 2024 (Marsiglia).

Allo stesso tempo CIO ha indicato che desidera riesaminare ulteriormente l’evento di barca a chiglia offshore mista per due persone, al fine di valutare adeguatamente le considerazioni chiave sulla sicurezza e la protezione degli atleti. La proposta su questo evento specifico viene dunque rinviata e sarà decisa non appena possibile, comunque non oltre il 31 maggio 2021.

La quota degli atleti per la vela a Parigi 2024 sarà di 330, 20 in meno rispetto ai 350 di Tokyo 2020.

Il commento di David Graham, CEO di World Sailing: “L’annuncio da parte del CIO segna un passo avanti positivo per mostrare la diversità e l’entusiasmo della vela ai Giochi Olimpici. L’elenco degli eventi, approvato dalle autorità nazionali membri di World Sailing, rappresenta veramente il panorama internazionale della vela con derive, keelboats, kiteboard, skiff e windsurf, tutti inclusi nei dieci eventi. Questo cambiamento è stato un processo complicato da gestire e colgo l’occasione per ringraziare le migliaia di ore di lavoro svolte principalmente dalla nostra squadra di volontari”.

“La competizione Mixed Kiteboarding – prosegue Graham – sarà uno degli eventi più veloci dei Giochi Olimpici, richiedendo velocità, precisione e lavoro di squadra in gare brevi e intense. Inoltre, il Mixed 470 richiederà una stretta collaborazione tra compagni di equipaggio maschi e femmine per padroneggiare una deriva che ha cresciuto così tanti grandi e famosi velisti“.

Graham ha poi toccato il tema del rinvio sulla decisione riguardante la specialità offshore misto: “Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con il CIO e il Comitato Organizzatore di Parigi 2024 per rispondere alle importanti domande sull’evento offshore misto per garantire la sicurezza e la protezione dei migliori velisti del mondo. La vela d’altura è un modo entusiasmante per mostrare lo sport e coinvolgere i fan di tutto il mondo con il brivido dell’avventura, dell’integrazione con l’eSport e dei marinai che combattono contro gli elementi. Marsiglia sarà un luogo perfetto per la competizione olimpica di vela di Parigi 2024 e siamo entusiasti di far progredire lo sviluppo del nostro sport con il CIO e Parigi 2024”.

“Ovviamente ci spiace per la riduzione della quota di atleti, ma questo è un impatto su molti sport, non solo sulla vela. Apprezziamo le difficili decisioni che il CIO ha dovuto prendere per soddisfare i requisiti stabiliti nella sua Agenda 2020“.

Le nuove discipline sono state incluse nel calendario degli eventi di World Sailing per il prossimo quadriennio, e i velisti si stanno già allenando per Parigi 2024 sulle nuove classi. L’Events Committee di World Sailing ora esaminerà le quote dei singoli eventi per promuovere e far crescere l’universalità e la partecipazione in tutte le discipline.

La sicurezza e il benessere degli atleti nella competizione olimpica di vela è una priorità comune tra il CIO, Parigi 2024 e World Sailing. World Sailing ora lavorerà a stretto contatto e rapidamente con il CIO e Parigi 2024 per rispondere alle domande, nella speranza di ottenere la conferma finale il prima possibile.