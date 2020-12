Pontili sommersi sul Garigliano, mareggiate ed erosione: il maltempo sferza il sud pontino

E’ stata una giornata di massima allerta in la provincia di Latina, quella appena trascorsa. Una giornata che la protezione civile aveva indicato con codice rosso e che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e soccorritori.

Il livello di attenzione è stato alto per situazioni critiche che si sono registrate nei giorni scorsi soprattutto tra Formia e Gaeta, relativamente a torrente Pontone. Attenzionato tutto il giorno il rio a causa del quale il sindaco di Gaeta, ieri sera in via preventiva ha emanato ordinanza di evacuazione delle famiglie residenti, è, invece, sceso di livello fino a far diminuire la paura di un’ulteriore esondazione, nel tardo pomeriggio.

Diversa la situazione del fiume Garigliano a confine tra Minturno e la Campania il cui letto si è gonfiato velocemente sommergendo i pontili e facendo temere il peggio per gli ormeggiatori.

Le mareggiate registrate lungo tutto il litorale hanno allarmato i gestori degli stabilimenti a causa dell’erosione delle spiagge e di un eventuale rischio per le strutture, in diversi casi raggiunti dal mare in tempesta.

Anche Ponza ha vissuto col fiato sospeso la giornata di pioggia e vento. Ma anche lì a parte la paura e qualche muro a secco che ha ceduto sotto la sferzata del maltempo non si sono registrate conseguenze più serie.

(Il Faro online)