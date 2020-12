Valeria Straneo a Valencia: “Rifletterò se chiudere con la maratona”

Valencia – Una partecipazione in salita e in ombra alla 42 chilometri di Valencia, corsa la scorsa domenica in Spagna. L’azzurra plurimedagliata e allenata dall’oro olimpico Stefano Baldini non è riuscita a dare il meglio nella maratona autunnale.

“Obiettivo assolutamente non raggiunto – ha commentato, come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera – non è stata giornata, ero già in difficoltà a livello muscolare dal quinto chilometro, le gambe non giravano come avrebbero dovuto, mi sentivo affaticata”. Proseguendo a descrivere la sua gara, ha aggiunto: “Sono riuscita a rimanere in gruppo fino alla mezza, con ottimi passaggi, poi tra il 25esimo e il 30esimo ho perso contatto dal mio gruppo e ho pensato anche di ritirarmi perché ormai l’obiettivo era sfumato. Ma mi dispiaceva mollare dopo una preparazione così lunga e quindi, almeno, mi sono presa la soddisfazione di arrivare fino in fondo”.

Riflettendo sulla gara percorsa in Spagna, una delle campionesse di maratona più premiate della storia, ha dichiarato: “Non posso assolutamente dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella preparazione – ha detto Valeria – evidentemente a 44 anni il mio fisico non riesce a smaltire i lavori come prima. Ora valuteremo, con molta tranquillità e la massima serenità, se è arrivato il momento di chiudere con l’atletica di alto livello, almeno per quanto riguarda la maratona”.

