Vaticano, il Segretario di Stato Parolin ricoverato al Gemelli

Città del Vaticano – In risposta alle domande rivolte dai giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato che il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, è da questo pomeriggio ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per essere sottoposto ad un programmato intervento chirurgico per ipertrofia prostatica. Si prevede che in pochi giorni potrà lasciare il nosocomio e riprendere gradualmente il suo lavoro.