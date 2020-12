8 attività lussuose da fare a Londra

Viaggiatori e viaggiatrici amanti del lusso non rimarranno di certo delusi da ciò che la città di Londra ha da offrire, con i suoi edifici retrò, gli innumerevoli centri commerciali ricercati e i ristoranti eleganti. Ecco otto attività che chi apprezza i piaceri più raffinati della vita dovrebbe provare.

Fare shopping da Harrods

Questi grande magazzino di lusso è sicuramente il più iconico della città. Da Harrods è possibile trovare anche moltissimi articoli a prezzi abbordabili, ma questo centro commerciale è soprattutto una prima tappa eccezionale per chi è alla ricerca di articoli firmati. Si trovano abiti, scarpe e borse realizzati da alcuni delle più importanti aziende del settore moda del mondo, ma anche cibo e dolciumi estremamente raffinati.

Affittare una cabina privata sul London Eye

Molti pensano al London Eye (la famosissima ruota panoramica di Londra) come a una trappola per turisti piena zeppa di gente: anche se il panorama ne vale la pena, non viene molta voglia di trascorrere mezz’ora all’interno di una cabina con un’altra trentina di turisti. Se però si ha qualche soldo da parte e si vuole fare (e farsi) un regalo speciale, si può affittare una cabina private (per un minimo di due a un massimo di sei persone). Con un piccolo extra danno anche lo champagne.

Spendere soldi al casinò

È vero che i giochi da casinò online, come il blackjack, godono di una popolarità sempre crescente; tuttavia, c’è qualcosa i casinò di Londra sono davvero magici e lasciare la propria camera d’albergo con WiFi per recarvisi può valerne davvero la pena. Fra i casinò più raffinati ricordiamo il casinò del Ritz hotel o il Les Ambassadeurs, con i suoi candelabri, il marmo e i decori dorati.

Prendere il tè delle cinque allo Strand Palace Hotel

Il tè del pomeriggio è già very British di per sé, ma allo Stran Palace Hotel diventa un’esperienza indimenticabile. Questo hotel è uno dei più lussuosi di Londra, nonché uno dei posti più ricercati dove mangiare.

Per accompagnare la deliziosa bevanda vengono offerti sandwich di tutti i tipi (farciti con uova e crescione, salmone e panna acida all’aneto, prosciutto grigliato e formaggio…). Dopo è il momento del dolce, con un’ampia scelta di eleganti torte e di tradizionali scones.

Provare i ristoranti più esclusivi della città

Dopo il tè del pomeriggio, pensando alla cena, ricordiamo che la capitale del Regno Unito è considerata una delle migliori città del mondo in relazione al cibo. Una classifica del National Geographic risalente al 2018 la colloca addirittura al primo posto (seguono, in ordine, Tokyo e Seul; la prima e unica italiana è Roma, al sesto posto).

Per fare qualche nome, al The Dorchester di Alain Ducasse viene proposta la cucina tradizionale francese. Ma se si è alla ricerca di un posto veramente lussuoso, bisogna provare il ristorante The Lecture Room and Library, uno dei più costosi ed esclusivi di tutta Londra. Il menu speciale da otto portate costa circa 500 sterline, tutte ben spese.

Andare a bere nei migliori locali della città

Londra è piena di locali raffinati dove andare la sera per sorseggiare un cocktail ricercato o persino ballare. Il Rivoli Bar del Ritz hotel è anche un elegantissimo posto di ritrovo per le celebrità, ma attrae chiunque con le sue decorazioni, i suoi servizi di cristallo e i suoi divani imbottiti.

Lo Sky Garden, poi, è una delle mete più gettonate della città; vi si trova il panoramicissimo The Pod, che è un altro bellissimo posto dove poter andare a bere la sera. Oltre all’indimenticabile vista della città, vengono serviti memorabili cocktail.

Prenota un tour privato per la città

Chi sogna di visitare Londra senza salire su un solo autobus può prenotare autista e guida privata per un’intera giornata e andare così alla scoperta delle attrazioni della città nel modo più lussuoso possibile. Si possono scegliere le mete da visitare, ma è anche possibile seguire un itinerario stabilito dalla guida stessa.

Per finire, alcuni alberghi esclusivi della città

The Savoy è uno dei più famosi alberghi di Londra. Si trova in un palazzo in stile edoardiano, ha i maggiordomi e offre palestra, spa e un ristorante raffinato.

The Dorchester si trova invece in un palazzo Art Deco risalente al 1931. Offre una spa eccellente e ben quattro ristoranti che trasudano eleganza british.

The Ritz, già nominato in questo articolo, è probabilmente l’hotel più famoso della città. È stato costruito ispirandosi all’architettura francese e si fonde perfettamente nel contesto in cui è ubicato, a Piccadilly. Ogni camera è arredata finemente e all’interno della struttura viene offerto ogni servizio immaginabile (c’è persino il parrucchiere!).

Speriamo che questa breve guida al lato più lussuoso di Londra vi sia d’ispirazione per il vostro prossimo viaggio in questa città. Elencare tutti i posti più esclusivi della città era impensabile e ce ne saranno decine che nemmeno conosciamo.

Vi abbiamo proposto sicuramente attività e location molto costose, quindi… è il momento di cominciare a risparmiare! Se non altro, consultando siti web, forum e portali di viaggio come TripAdvisor, non è difficile farsi un’idea dei costi dei servizi proposti, nonché conoscere meglio i luoghi e scoprire quali incontrano davvero le proprie preferenze.