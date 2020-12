Al via la campagna social #chooseCaboto per l’istituto superiore di Gaeta

Gaeta – Nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico, l‘ormai tradizionale appuntamento con le attività di orientamento dell’Iiss “Giovanni Caboto” non subisce cancellazioni, ma si ispirano a nuove modalità. Per conoscere l’offerta formativa, quest’anno, è partita la campagna social #chooseCaboto e alcune attività si terranno anche on-line.

In questi termini, torna “Scuola Aperta”, il progetto che consente a studenti, genitori e docenti di visitare gli spazi della scuola, sita in piazza Trieste (a Gaeta), che – alle luce delle norme anti-contagio che le circostanze emergenziali impongo – si svolgerà solo previa prenotazione al numero di telefono 0771 460047.

Concordando visite guidate si potranno ancora scoprire tutti gli strumenti essenziali della didattica di indirizzo, i locali della scuola e tutte le particolarità formative del “Caboto”, tra le quali ricordiamo spazi come il planetario, i laboratori di fisica, chimica, elettronica, la Sala Macchine virtuale – dove vi è una simulazione di un percorso attraverso gli apparati marittimi tramite casco Oculus ed un joystick (tipo PSP) -, la sala del Simulatore di Navigazione di classe A – dove viene simulata la navigazione sul mare restando fermi-, e la Stazione Meteorologica.

Sempre nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie, sarà possibile anche organizzare incontri per lo “Sportello orientamento” – già previsto on-line – anche in presenza.

Gli appuntamenti per l’ “Open day virtuale” sono in programma nel mese di dicembre nelle date dell’11 e del 18 ed il 9 e 16 gennaio; tutti gli incontri saranno divisi in due turni dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20 e sarà possibile seguirli al codice meet.google.com/wkz-hnvc-zayressata.

In queste occasioni l’istituto sarà presentato online con video, presentazioni di immagini e illustrazioni dei percoris di studio (Conduzione del mezzo navale – Conduzione apparati e impianti marittimi – Logisitica). Saranno mostrati virtualmente, inoltre, tutti i laboratori compreso le novità dell’a.s. 2020/21: la Sala Macchine Virtuale e il Simulatore di Navigazione di Classe A.

Come annunciato, però, sarà possibile organizzare anche incontri in presenza nelle date di mercoledì 9 dicembre ( dallle 9 alle 13 o dalle 15 alle 17), venerdì 11 dicembre (dalle 9 alle 13), mercoledì 16 dicembre (dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 17) e venerdì 18 dicembre dalle 9– 13) sempre previa prenotazione al numero telefonico 0771 460047.

Infine, prosegue anche la consegna di materiale informativo in versione digitale, ma anche – ove possibile – in formato cartaceo.

Ci teniamo ad evidenziare che “l’Iuss Caboto”, vista anche la particolarità del periodo emegenziale, ha deciso di veicolare informazioni, curiosità e contatti anche tramite il potenziamento dei suoi canali social. Pertanto chi lo desiderasse potrà seguirci anche lì”.

L’Istituto Caboto dal 1854 ad oggi si è caratterizzato per aver favorito nei suoi allievi la formazione di un Dna tipico della cultura marinara: ricco di conoscenze solide, strutturate e spendibili in tutti gli ambiti della vita e del lavoro. Scegliere l’Istituto “G. Caboto” significa, quindi, entrare in una comunità permanente che cresce e si alimenta delle esperienze professionali ed umane delle donne, sempre di più numerose, e degli uomini che la costituiscono: #chooseCaboto.

