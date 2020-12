Civitavecchia, grosso pino crolla in via Monteverdi: rimosso dai Vigili del Fuoco

Civitavecchia – Dalle ore 07:30 alle 11:30 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono Intervenuti in via C. Monteverdi (zona Aurelia) a causa di un grosso pino caduto sulla strada. L’arbusto invadeva una strada privata ed ostacolava la circolazione ai residenti di un intero condominio. A causa della mole dell’albero, i pompieri sono intervenuti con due automezzi (Aps e autogrù), provvedendo alla rimozione dello stesso, al ripristino della circolazione e delle condizioni di sicurezza.