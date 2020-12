Esonda il fiume, chiusa al traffico via Ponte Garigliano a Minturno

Minturno – Il Garigliano è esondato in diversi punti stamattina. E anche a Minturno ha tracimato all’altezza di via Ponte Garigliano invadendo la strada e alcune terre circostanti.

I volontari della Protezione civile di Minturno, in questi giorni estremamente impegnati a causa delle abbondanti piogge e conseguenti allagamenti, sono intervenuti anche in quella zona e hanno, su disposizione dell’amministrazione comunale, chiusa al traffico la strada che porta a Castelforte e Santi Cosma e Damiano. Due centri questi ultimi che hanno subito molto, invece, dello straripamento del fiume che ha letteralmente invaso le colture, raggiungendo in alcuni casi anche le abitazioni.

Al momento il livello di attenzione resta alto, anche in virtù di un’ulteriore allerta gialla che annuncia ancora pioggia sul territorio. Ma i volontari continueranno a monitorare l’area nella speranza di poter evitare conseguenze più serie alle strutture e agli appezzamenti di terreno che insistono nelle aree a rischio.

