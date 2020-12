Fiumicino, atterrato il primo volo Covid free dagli Stati Uniti: niente quarantena per i passeggeri

Fiumicino – È atterrato a Fiumicino il primo volo Covid free dall’America. Prima della partenza dagli Stati Uniti tutti i passeggeri sono stati sottoposti al tampone (al pagamento, costo di 200 dollari circa) e una volta arrivati all’Aeroporto di Roma, questa mattina alle 8:00, hanno effettuato il test rapido (gratuito, a carico dello Stato italiano). Presenti in aeroporto per assistere all’atterraggio anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

I passeggeri dei voli “Covid tested” provenienti dagli States non sono dunque sottoposti all’obbligo di quarantena.

Quello atterrato oggi all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è il primo volo organizzato dopo l’accordo tra Aeroporti di Roma, Alitalia e Delta per creare un “corridoio pulito” tra Italia e America. Un’iniziativa voluta da Aeroporti di Roma per riprendere e mantenere i rapporti con l’America interrotti a causa del Covid.

Troncone: “Voli covid free un modello di riferimento”

“Il volo covid tested da New York è la prima tappa di un percorso che non si esaurisce qui. Oggi siamo in una situazione drammatica del traffico aereo, crollato de 90 percento e quello delle flussi intercontinentali sostanzialmente annullati”, commenta l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, poco dopo l’atterraggio. “Tutti i passeggeri atterrati sono stati sottoposti a test prima di partire e ne faranno uno qui per sicurezza, così potranno evitare la quarantena“, aggiunge.

“La misura di quarantena” per i passeggeri aerei “non è una misura pienamente efficace – spiega -. È sproporzionata perché colpisce tutti i passeggeri in arrivo, anche quelli non infetti che sono la maggior parte. E poi perché è una misura di carattere fiduciario, il passeggero è tenuto a rispettarla ma un vero controllo non c’è“. Con i voli covid tested invece, “noi abbiamo il controllo sul 100% dei passeggeri e la sicurezza che non siano positivi con dei test in partenza e anche all’arrivo”, aggiunge.

“Questa tappa punta a far diventare questo processo un riferimento industrializzato da offrire a molte più linee aeree. Una tappa che ci consentirà soprattutto nel 2021, anno in cui continueremo a convivere con il virus, di recuperare un po’ di traffico e operarlo in massima sicurezza”, conclude.

Zingaretti: “Questo è un salto nel futuro”

“Oggi è un salto nel futuro – spiega il governatore Nicola Zingaretti -. L’Italia fa da apripista su una sperimentazione per i voli che anche in attesa del vaccino, con il doppio controllo in partenza e in arrivo, evita la quarantena a chi si sposta a livello internazionale. È una sperimentazione eccezionale, perché riaccende una speranza sul traffico aereo, sulla mobilità e quindi sulla economia”.

“Questo – prosegue il presidente della Regione Lazio – è stato possibile grazie alla collaborazione con Adr e con uno scambio di buone pratiche, che ci ha permesso di costruire questa ipotesi, vagliata anche a livello nazionale. È un modo di non perdere la fiducia e ricostruire la speranza. Attendiamo e lavoriamo per il vaccino e le cure contro questa maledetta bestia, il nemico è il virus non le regole e i provvedimenti che si adottano per sconfiggerlo è quello di oggi è un modo per dimostrare che si può riprendere, seguendo le regole, a vivere e a guardare al futuro“.

