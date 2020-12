Fiumicino: maltempo e aumento dei controlli a Natale gli argomenti sul tavolo del Coc

Fiumicino – “I rischi legati al maltempo di queste ore e le prossime festività natalizie in tempo di Covid sono state le priorità affrontate durante la riunione odierna del Coc, il Centro operativo comunale”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“In particolare – spiega – abbiamo discusso dei problemi legati all’eventualità di esondazione dei fiumi Tevere e Arrone o degli altri corsi d’acqua. Innanzi tutto desidero ringraziare la Protezione civile, la Polizia locale, tutte le altre forze dell’ordine e i volontari intervenuti in queste ore nelle zone più colpite. Il livello di questi fiumi, infatti, per le piogge di questi giorni ha superato il livelli di guardia raggiungendo per il Tevere un’altezza massima di 7,60 metri (60 cm oltre la soglia) e per l’Arrone di 2,78 metri (28 cm oltre la soglia)”.

“All’altezza del Castello di Maccarese, inoltre, ieri sera l’acqua è fuoriuscita dai tombini, allagando la strada. Dobbiamo assolutamente insistere con Regione e Autorità di Bacino affinché venga fatta la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi corsi d’acqua per evitare che i fiumi straripino a causa delle piogge intense. Come va affrontato il problema strutturale del collettore fognante di Acea tra Focene Nord e Focene sud, zona di costa ancora una volta danneggiata da una mareggiata con mare forza 8 – prosegue il Sindaco -. Isola sacra a livello idrico stavolta ha tenuto meglio: in ogni caso sta andando in appalto il raddoppiamento della stazione di pompaggio, ma resta aperta la necessità di un secondo sbocco al mare oltre a quello già esistente ma molto vecchio all’altezza della darsena”.

“Altro grande problema discusso al Coc – aggiunge Montino –, oltre a quello annoso delle paratie che vanno tutte rimesse in sicurezza da parte di Regione a Autorità portuale, è quello dei relitti abbandonati. Soprattutto la grande imbarcazione che da oltre 30 anni si trova a ridosso del Ponte Due Giugno: se si staccasse potrebbe creare gravi problemi non solo alla struttura del ponte ma anche alla città stessa. È un problema conosciuto sia dalla Capitaneria che dalla Regione. Ora sarà chiesto anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza un immediato intervento a riguardo”.

“C’è poi – afferma il sindaco – la questione legata alle prossime festività natalizie: la nostra polizia locale sarà ovviamente in campo per controlli, soprattutto nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio, quando vigerà il divieto di spostamenti fra Comuni, ma di certo servirà un rafforzamento della presenza anche di tutte le altre forze dell’ordine, rafforzamento già annunciato dal Ministro dell’Interno Lamorgese. Grande attenzione sarà posta ai centri commerciali: capiremo con i gestori se, nelle giornate di shopping infrasettimanale, servirà un rafforzamento dei controlli con l’aiuto dei volontari, o addirittura ingressi contingentati”.

“Infine – conclude –, dopo l’arrivo dei nuovi stanziamenti da parte di Governo e Regione, stiamo lavorando per predisporre di nuovo l’apertura del centro di smistamento dei pacchi alimentari di Maccarese, attraverso l’aiuto delle donazioni di commercianti e produttori e acquisti all’ingrosso, che sarà questa volta interamente gestito dalla Croce Rossa sotto il controllo dell’Amministrazione comunale. Esso andrà ad affiancare quello a Piazzale Molinari gestito dalla Misericordia, che in questi mesi non ha mai cessato la propria attività, per andare incontro alle esigenze delle famiglie che stanno vivendo i maggiori disagi a causa dell’emergenza da coronavirus”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino