Maltempo ed adeguamento della Roma- Lido, Picca: “La Lega fa proposte per il bene dei cittadini”

Ostia – “La Lega oltre a non stare in silenzio fa proposte per il bene dei cittadini. Tra le varie criticità che vanno risolte, soprattutto in questi giorni, ha carattere di urgenza la questione maltempo e i conseguenti danni che ha arrecato nel nostro Municipio”. A dichiaralo in una nota stampa, è Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio.

“A tal proposito, – prosegue il Capogruppo – ho presentata questa mattina in Consiglio regionale una mozione in cui il gruppo Lega chiede lo stato di calamità naturale per il Comune di Roma ed in particolare per il territorio di Ostia colpito dall’ondata di maltempo nella giornata di martedì 8 dicembre 2020 (leggi qui), con la richiesta di istituire un apposito fondo al fine di poter procedere urgentemente al ripristino dei luoghi e delle attività economiche pesantemente danneggiate.

Un’altra grave problematica di cui si parla da tempo, ma che non ha visto ancora un risoluzione, è l’adeguamento della Roma-Lido. La Regione Lazio ha, infatti, differito il termine per l’affidamento alle società Cotral Spa ed Astral Spa, finalizzato al subentro ad Atac nella gestione del servizio di trasporto nel nostro territorio”.

“Si tratta di un’ulteriore proroga – conclude Picca – volta a perdere altro tempo, su una questione che negli anni ha dimostrato tutta la sua criticità, provocando disagi ai cittadini del X Municipio, e non solo”.

