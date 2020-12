Ostia, Masi e Zamagni: “Sul settore balneare servono politiche lungimiranti”

Ostia – “Ci troviamo, purtroppo, a ripetere quello che abbiamo detto ormai un anno fa senza essere ascoltati: sul settore balneare servono politiche lungimiranti“. Così, in una nota, la consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio e vicepresidente del Consiglio Mariacristina Masi e Luca Zamagni, membro di Fratelli d’Italia del X Municipio.

“Avevamo annunciato – spiegano – che l’ennesimo intervento di ripascimento morbido sarebbe stato un palliativo, senza fornire rassicurazioni a chi investe e lavora nel settore, ma come sempre non siamo stati ascoltati. L’autunno e l’inverno flagellano le nostre coste e non sono state messe in campo politiche lungimiranti che puntino a un rilancio del settore“.

“Zingaretti e Raggi preferiscono puntare su interventi spot invece di effettuare una programmazione per difendere la costa, abbiamo voluto affrontare il problema nel corso di un Consiglio straordinario in Municipio a cui però, come spesso accade, non è stato dato seguito in modo concreto. Siamo convinti che si debba ripartire da un confronto serio e senza pregiudizi con le categorie e costruire un percorso che dia risultati”, concludono.

