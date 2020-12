Roma, sorvegliato speciale di Fiumicino sorpreso a guidare sul Raccordo senza patente: arrestato

Roma – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne di Fiumicino per violazione dell’obbligo di sorveglianza speciale.

Nello specifico, una pattuglia della Sezione Infortunistica del Nucleo Radiomobile di Roma, mentre percorreva il Gra, all’altezza del chilometro 50, ha notato il 36enne che conduceva la sua Golf, a velocità sostenuta, sulla corsia d’emergenza. Fermato per un controllo, i carabinieri hanno accertato che, sul conto dell’uomo, gravava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza e che l’auto che conduceva era sottoposta a fermo amministrativo.

Ulteriori accertamenti dei militari, hanno fatto emergere che il 36enne non aveva mai conseguito la patente di guida, facendo così scattare dai militari anche le sanzioni previste dal codice della strada.

