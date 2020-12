Turismo, la Confederazione Italiana Agricoltori aderisce al progetto “Sail” del comitato SaiFo

È notizia dei giorni scorsi che la Confederazione italiana agricoltori abbia aderito al progetto redatto dal Comitato promotore SaiFo e sottoscritto da decine di sigle che prevede un modo di gestire un sistema turistico integrato su 15 comuni del Lazio. Un progetto pilota presentato presso la Regione Lazio e rafforzato da una mozione votata a stragrande maggioranza presso il Consiglio regionale.

“Il nostro progetto – spiega Umberto Senno del Comitato SaiFo -, è un sistema che prevede l’integrazione degli attrattori turistici legati al mare, ai beni ambientali, culturali e archeologici per attrarre un turismo che permanga sul territorio più tempo possibile. Avere l’adesione di una delle grandi organizzazioni degli agricoltori è molto importante perché dà il segno di come il mondo agricolo possa interagire ed essere anche attrattore turistico di per sé”.

“Abbracciare questa iniziativa – aggiunge Riccardo Milozzi, responsabile romano della Cia – permette di riqualificare e muovere l’economia locale, di dare visibilità alle aziende del territorio. Con l’avvento dei turisti, in visita verso le bellezze storico-culturali romane, le realtà del mondo agricolo avranno l’opportunità di farsi conoscere. Penso agli agriturismi, alla vendita dei prodotti km0, alle cantine: in altre parole, alla possibilità di dare risalto al nostro made in Italy”.

(Il Faro online)