Un libro in 5 minuti, ascolta… e leggi

Lo scaffale dei libri – Ascoltare un buon libro è rilassante e certamente nutre la mente e il cuore. Ascoltare, non leggere. Non è un refuso o un errore concettuale, è un modo diverso di usufruire della cultura. In un mondo mordi e fuggi, spesso lo spazio per la lettura manca; è un peccato, certo, e nulla può sostituire la lettura appassionata di un testo scritto. Ma nemmeno possiamo fermarci ad elucubrare su ciò che dovrebbe essere e non è. Meglio invece trovare soluzioni alternative per proporre i libri, incuriosire al punto tale da spingere a leggerli per intero.

È l’idea alla base delle mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

Ascoltare il racconto di un buon libro in (più o meno) 5 minuti può essere un piacevole ripasso per chi è già acculturato e, nelle spire del traffico, preferisce ricordare l’intreccio narrativo di una storia piuttosto che sentire canzoni; così come può essere un ausilio per lo studente che vuole rinfrescare velocemente l’argomento di un’opera; infine, può essere il primo approccio per chi invece non ha studiato, ma decide di avvicinarsi al mondo della letteratura. Ognuno può declinare la proposta come meglio si addice alle proprie corde, ma l’importante è che ci sia la proposta stessa.

Ecco perché il Faro online ha deciso di condividere l’iniziativa, amplificando la possibilità di ascolto dei testi letti da Direzione Itaca con appositi articoli che ingloberanno i video da ascoltare, pubblicati con cadenza settimanale.

Ogni mercoledì, nella rubrica “Lo Scaffale dei Libri”, contraddistinto dalla dicitura “Un libro in 5 minuti”, sarà pubblicato un articolo contenente brevi cenni sull’opera e l’autore, nonché il link ascoltabile alla registrazione audio dove vengono raccontate la trama e le vicende dei personaggi di un famoso romanzo.

Il Faro online