Anzio, spaccia cocaina davanti a un bar in via Ardeatina: arrestato 22enne

Anzio – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane spacciatore, già conosciuto dai Carabinieri nonché già arrestato poco più di due mesi fa dopo esser stato trovato in possesso di quasi 40 dosi di cocaina, è stato notato intento ad effettuare movimenti sospetti nei pressi di un bar di via Ardeatina, che era diventato punto di incontro di giovani e giovanissimi.

Dopo un’attenta attività di studio e monitoraggio durata alcuni giorni, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dal Capitano Giulio Pisani, hanno deciso di intervenire.

La perquisizione personale sull’albanese ha consentito di trovare nelle tasche del giovane ben 12 dosi di cocaina pronte per essere cedute. La perquisizione domiciliare ha fatto emergere la presenza di materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un bilancino di precisione, anch’essi sequestrati.

L’arrestato, che già si trovava sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Lavinio Lido di Enea per il reato sempre in tema di stupefacenti commesso a fine settembre, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Anzio e nella mattinata di domani dovrà essere nuovamente processato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.Il

