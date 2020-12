Cerveteri, pubblicato il bando per la gestione del Punto di Informazione Turistica

Cerveteri – Il Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso di indagine conoscitiva per l’individuazione di una associazione, società o cooperativa a cui affidare, per la durata di tre anni, la gestione dei servizi inerenti il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro e della mostra, in esposizione permanente nei locali di Case Grifoni, “Il Patrimonio Ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’arte e le storie del recupero”.

I soggetti interessati nel dettaglio devono presentare un progetto capace di soddisfare esigenze di attività di informazione alla cittadinanza e ai turisti, tese a far conoscere servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, il sistema di mobilità ed ogni altra notizia utile alla visita ed alla permanenza sul territorio comunale, attività di accoglienza, distribuzione di materiale informativo e promozionale, organizzazione di eventi, itinerari e seminari per il settore turistico e collaborazione con il Comune di Cerveteri per la promozione di eventi culturali e artistici nel territorio.

Si può presentare domanda, seguendo tutte le indicazioni presenti sull’allegato pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it, entro le ore 12:00 di venerdì 18 dicembre. La domanda può essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri sito al Parco della Legnara, in plico chiuso con l’indicazione di Proposta per la Gestione del P.I.T. e dei servizi turistico-ricettivi, oppure tramite Pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it