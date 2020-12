Elezioni americane: il perdente più votato della storia

Il 3 novembre 2020 gli elettori americani hanno espresso il loro voto in massa (circa 160 milioni di votanti, oltre 20 milioni in più del 2016 e pari a più del 65,5% degli aventi diritto, la più alta percentuale dal 1908) in un clima teso, consapevoli di dover fare una scelta carica di conseguenze riguardo al futuro delle proprie vite, del Paese e del mondo. L’alta tensione esistente era testimoniata dal fatto che nelle città molte attività commerciali sono state chiuse e le vetrine coperte da grandi pannelli di legno, non per la paura dell’arrivo di un uragano, ma di possibili rivolte, atti di violenza e saccheggi durante la notte delle elezioni, dopo una delle più divisive e polarizzanti campagne elettorali della storia americana.

Joseph R. Biden è stato dichiarato presidente eletto dai media mainstream solo nella tarda mattinata di sabato 7 novembre, dopo diversi giorni di conteggio dei voti, quando i principali organi di informazione hanno assegnato la Pennsylvania e i suoi 20 voti elettorali all’ex vicepresidente. Subito dopo l’assegnazione della Pennsylvania, i media hanno annunciato che Biden aveva sconfitto Trump anche in Arizona e Nevada, dandogli un totale di 290 grandi elettori contro i 214 di Trump (il conteggio finale è stato 306 a 232). Biden ha ottenuto oltre 81 milioni di voti popolari (51%, circa 14 milioni in più della Clinton nel 2016), contro i 74 milioni (47,2%) di Trump (circa 11 milioni in più del 2016, migliorando anche la sua posizione tra gli elettori latini e afroamericani).

Il presidente in carica si è rifiutato di ammettere ufficialmente la sconfitta, dopo aver prematuramente proclamato vittoria (alle 2 di notte del 4 novembre) e poi avviato delle azioni legali tese a fermare il conteggio dei voti postali e per e-mail, affermando, senza fornire prove, che erano “illegali”, frutto di una frode di dimensioni gigantesche. La forte mobilitazione di democratici e repubblicani ha determinato un’ondata di votazioni anticipate e per posta (oltre 101 milioni). Proprio grazie allo scrutinio del voto postale, Biden ha ribaltato il risultato del voto in presenza e vinto in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona e Georgia.

Trump ha sostenuto che l’elezione gli veniva “rubata” e ha cercato di ottenere riconteggi e di aprire una battaglia legale per cercare di arrivare ad un giudizio della Corte Suprema (controllata da una maggioranza di giudici di orientamento conservatori nominati da maggioranze senatoriali repubblicane). Anche se alcuni dei leader repubblicani e dei media conservatori (come Fox News e The New York Post, controllati dalla famiglia Murdoch) avevano cominciato a prendere le distanze da lui, Trump ha attivato manovre legali che avrebbero potuto impedire a 5 Stati (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona e Georgia) di certificare il voto e rispettare il termine legale dell’8 dicembre per la scelta dei grandi elettori del Collegio Elettorale Nazionale.

Nonostante le elezioni presidenziali siano state, secondo funzionari federali e statali, le “più sicure nella storia americana“, senza alcuna prova che i voti siano stati compromessi o alterati, il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell e altri politici repubblicani hanno dato il loro sostegno a questi tentativi di Trump di contestare l’esito delle elezioni, rifiutandosi di riconoscere Biden come presidente eletto per alcune settimane in modo da ostacolare anche il processo di transizione.

D’altra parte, dalla “elezione rubata” (Bush vs. Gore) del 2000 in poi, ogni presidente è stato considerato illegittimo da una crescente percentuale dei sostenitori del partito avversario, da George W. Bush a Donald Trump, passando per Barack Obama. Di fatto, Trump non solo ha tentato di portare avanti in modo caotico un apparente colpo di Stato per rovesciare il risultato elettorale, ma ha anche cercato di lasciare all’amministrazione Biden un mondo in pieno caos (dalla risposta al CoVid-19, ai piani di salvataggio economico, dalla deregolamentazione in campo ambientale alla gestione di punti internazionali caldi come Afghanistan, Cina, Iran e Yemen). Per questo, in un rapido e chiaro rifiuto della linea Trump di ritiro dalla cooperazione sulla scena mondiale, con il suo approccio nazionalista “America first“, Biden ha affermato che con lui gli Stati Uniti vogliono “sedersi a capotavola” negli affari internazionali e “affronteranno gli avversari” e “non rifiuteranno i nostri alleati”.

Biden ha definito se stesso come l’antitesi del trumpismo e ha vinto. Il veterano democratico – un uomo dell’establishment mainstream, un ex senatore e vicepresidente con quasi 50 anni di esperienza politica – ha mantenuto un profilo relativamente basso e ha condotto una campagna lenta, costante, convenzionale e prevedibile, cercando di dimostrare di essere un leader politico serio e sobrio che ascolta gli esperti e segue la scienza, in netto contrasto con il presidente in carica. Biden ha cercato di trasformare le elezioni in un referendum sulla gestione da parte di Trump della crisi del coronavirus, anche se questa non si è rivelata una carta totalmente vincente. Trump ha preso d’assalto gli Stati in bilico con grandi manifestazioni che hanno violato le linee guida della salute pubblica, mentre Biden ha continuato a tenere piccoli eventi con pochi ospiti e giornalisti. Trump ha inesorabilmente preso in giro questa strategia, accusando Biden di abitare nel suo seminterrato dopo aver sventolato “una bandiera bianca sulla vita“. Biden si è limitato a definire il suo avversario “patetico“.

Biden ha caratterizzato la sua campagna come una “battaglia per l’anima della nazione” contro Donald Trump, un presidente non convenzionale e imprevedibile che, Biden ha detto, minacciava le fondamenta stesse della democrazia americana. Nonostante un 2020 di sconvolgimenti storici – una pandemia gestita in maniera disastrosa che al momento delle elezioni aveva ucciso oltre 230 mila americani e contagiato quasi 10 milioni, la più grande crisi economica dagli anni ’30, la più diffusa turbolenza razziale dalla fine degli anni ’60 esplosa con le proteste contro gli omicidi di afroamericani da parte delle forze di polizia, la morte di un giudice della Corte Suprema, un presidente che è stato ricoverato per breve tempo – la competizione è rimasta notevolmente stabile verso la fine, e i sondaggi hanno predetto correttamente un vittoria di Biden, anche se poi è avvenuta con un margine più stretto del previsto, senza che vi sia stata una “onda blu”. Dopo quattro anni di scandali, crudeltà, razzismo, sessismo, corruzione e fallimento dopo fallimento, quasi la metà di tutti gli elettori ha sostenuto ancora un bugiardo seriale, autoritario e nazionalista bianco che ha gestito in modo caotico e disastroso la più grave crisi sanitaria in un secolo.

Biden ha beneficiato delle mobilitazioni e della rabbia repressa che si sono accumulate nel corso della presidenza Trump – dalla iniziale Marcia delle Donne al movimento #MeToo e alle proteste a livello nazionale del movimento Black Lives Matter – divenendo il leader politico di una coalizione di elettori con istruzione elevata residenti in città ed aree metropolitane, di giovani, di elettori di colore e ispanici (almeno negli Stati sud-occidentali) e di donne bianche dei sobborghi, tutti determinati ad impedire la rielezione di Trump. Ma, ha anche corteggiato e ottenuto il sostegno dei repubblicani centristi moderati, dal governatore dell’Ohio ed ex candidato alla presidenza John Kasich, all’ex senatore dell’Arizona Jeff Flake e a Cindy McCain, la vedova del senatore dell’Arizona John McCain. “Sono orgoglioso della coalizione che abbiamo messo insieme, la più ampia e diversificata nella storia. Democratici, repubblicani e indipendenti. Progressisti, moderati e conservatori. Giovani e meno giovani. Urbana, suburbana e rurale. Gay, etero, transgender. Bianca. Latina. Asiatica. Nativa americana. E soprattutto in quei momenti in cui questa campagna era al minimo, la comunità afroamericana si è battuta di nuovo per me. Mi ha sempre sostenuto e io la sosterrò.”

Biden ha criticato Trump per aver governato solo per la sua base di lealisti e ha promesso di essere “il presidente di tutti gli americani, che abbiano votato o meno per me“. Vuole “guarire” l’America: “La Bibbia ci dice che per ogni cosa c’è una stagione: un tempo per costruire, un tempo per raccogliere, un tempo per seminare e un tempo per guarire. Questo è il momento di guarire in America .” Ha chiesto la fine di “questa cupa era di demonizzazione“, dicendo: “È ora di mettere da parte la dura retorica, di abbassare la temperatura, di vedersi di nuovo, di ascoltarsi di nuovo“.

Attento a non ripetere gli errori della Clinton nel 2016, Biden ha profuso la sua attenzione sul trio di Stati della “rust belt” che avevano dato la vittoria a Trump: Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Ha ricostruito il “blue wall” del Midwest che Trump aveva in parte abbattuto nel 2016, ma ha anche colto le opportunità per cambiare il panorama elettorale tradizionale, vincendo in bastioni repubblicani come Arizona e Georgia.

Biden ha detto di voler essere “un presidente che non cerca di dividere, ma di unire“, di voler “restaurare l’anima dell’America, ricostruire la spina dorsale della nazione, la classe media, e rendere di nuovo l’America rispettata nel mondo“. “Per fare progressi, dobbiamo smetterla di trattare i nostri avversari come nostri nemici. Non siamo nemici. Siamo americani.” Un appello che deve fare i conti con le profonde disuguaglianze economiche e sociali presenti nella società americana e con il fatto che il “popolo di Trump” ha dimostrato di essere vivo e pronto a resistere e combattere in vista delle elezioni del 2022 e 2024, con il rischio che la presidenza del centrista moderaro Biden si riveli solo una tregua temporanea.

