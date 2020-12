Europa League: k.o. indolore per la Roma battuta dal Cska Sofia 3-1

Sofia – La Roma, già qualificata, subisce una sconfitta indolore sul campo del Cska Sofia nel match conclusivo del gruppo A. I giallorossi, già sicuri del primo posto nel girone e in campo con tantissime riserve, cedono per 3-1 in trasferta. Per i bulgari a segno Tiago Rodrigues al 5′ e Ali Sowe, autore di una doppietta al 34′ e al 55′.

Per i giallorossi gol della bandiera del 18enne Tommaso Milanese al 22′. Nella classifica del gruppo la Roma chiude al comando con 13 punti, 3 in più degli svizzeri dello Young Boys che avanzano anche loro ai sedicesimi di finale. Eliminati Cluj e Cska. (fonte: Adnkronos)