Fiumicino, due carichi di frutta e verdura in dono alla famiglie in difficoltà

Fiumicino – “Purtroppo la seconda ondata della pandemia sta riproponendo un problema di sussistenza per molte famiglie di Fiumicino“. Inizia così una nota diffusa dal sindaco Esterino Montino.

“In questi mesi la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità, oltre che delle card prepagate, non si è mai fermata – spiega il Sindaco – grazie al lavoro encomiabile e instancabile delle volontarie e dei volontari della Misericordia che gestiscono il centro di distribuzione di piazzale Molinari”.

“Ma, come dicevo, la questione sta assumendo nuovamente proporzioni enormi e le famiglie che hanno bisogno di aiuto stanno tornando a crescere – sottolinea Montino -. Per fortuna sono riprese anche le donazioni dei privati”.

“Oggi a piazzale Molinari sono arrivati due grossi carichi di frutta e verdura offerti dall’azienda ‘L’isola della frutta’ di Sergio Caruana e dai Mercati generali di Guidonia – prosegue il Sindaco -: due generosissime donazioni che le volontarie e i volontari della Misericordia provvederanno a smistare alle persone che assistono. A loro va tutto il mio ringraziamento per questo gesto di grande solidarietà e vicinanza alle persone che attraversano un momento di difficoltà economica”.

“Nei prossimi giorni è prevista la consegna di altri carichi di generi alimentari – conclude Montino – e, come ho già annunciato, con l’arrivo di nuovi fondi destinati all’assistenza delle persone bisognose, stiamo lavorando alla riapertura del centro di distribuzione di Maccarese che sarà gestito dalla Croce Rossa e affiancherà il preziosissimo lavoro che la Misericordia fa a piazzale Molinari”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino