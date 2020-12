La Croce Rossa di Tarquinia promuove la raccolta della spesa solidale

Tarquinia – Il Comitato di Tarquinia della Croce Rossa Italiana ha allestito dei carrelli per la spesa solidale nei supermercati di Acqua&Sapone, Coop e Tuodì, per la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della casa e della persona, materiale scolastico e giocattoli.

I volontari provvederanno settimanalmente alla raccolta dei prodotti donati, per poi distribuirli alle famiglie indigenti del comune di Tarquinia assistite dalla Croce Rossa Italiana.

“In questo periodo così difficile, dove la pandemia ha causato nuove povertà, noi di Croce Rossa Italiana – sottolinea il Comitato di Tarquinia – non possiamo non sostenere le persone più fragili. Per farlo, ci serve un piccolo aiuto da parte della comunità. Aiutateci a far trascorrere un Natale sereno a queste famiglie. Un piccolo gesto per un grande aiuto”.

