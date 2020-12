La Fibromialgia si “affaccia” per la prima volta sul tavolo dei Lea

Roma – Per la prima volta, dopo anni di battaglie, tra le proposte all’ordine del giorno della Commissione per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), convocata presso il Ministero della Salute, è stata inserita anche la Fibromialgia. Certo, non siamo ancora al riconoscimento formale e totale della patologia, ma è un grande balzo in avanti.

“Per noi del Comitato Fibromialgici Uniti Italia – afferma in una nota Barbara Suzzi, Presidente del Cfu-Italia Odv – è una giornata storica, che può rappresentare l’inizio di una nuova fase per un’ulteriore garanzia del diritto alla salute nel nostro Paese. Come Cfu Italia ci siamo sempre battuti affinché questa malattia venga ufficialmente riconosciuta nei Lea. Si tratta infatti di un passo essenziale e determinante per ottenere il pieno riconoscimento della malattia da parte del Servizio Sanitario nazionale.

Ci auguriamo che questo non sia che l’inizio di un percorso per dare, in futuro, ai milioni di pazienti fibriomialgici la tutela che meritano.

Vogliamo innanzitutto esprimere il nostro ringraziamento al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per la sensibilità mostrata sul tema e per aver mantenuto l’impegno preso in occasione del nostro primo incontro a portare la nostra istanza all’esame della Commissione Lea.

Ci teniamo inoltre – conclude Barbara Suzzi – a ringraziare la Senatrice Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Salute del Senato che, già dalla scorsa legislatura, si è sempre battuta in favore dei diritti dei malati fibromialgici, presentando peraltro una proposta di legge di materia che sta proseguendo il proprio cammino parlamentare

Un grazie arriva anche alla “presidente del Gruppo Misto del Senato, Loredana De Petris e tutti quegli esponenti politici che nei vari livelli istituzionali ci stanno supportando in questa battaglia di civiltà e di dignità”.

Cosa sono i LEA

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

Cosa è la fibromialgia

La fibromialgia (FM) è una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. La fibromialgia interessa il tessuto connettivo di tutto il corpo, in particolare quelle strutture che siano costituite da fibre: muscoli, tendini, nervi.