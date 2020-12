La rivelazione “Senior 63 anni” del trapper Pietro Dall’Oglio incanta i giudici di The Voice Senior

Musica – C’è anche un pezzetto di Roma e Terni a ‘The Voice Senior‘, lo show di Rai1 prodotto da Fremantle in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i concorrenti del programma condotto da Antonella Clerici c’è infatti Pietro Dall’Oglio, 63 anni, creatore, direttore e gestore del centro rafting Le Marmore della Cascata. Per l’occasione Pietro ha presentato ai coach di “The Voice Senior” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino – una particolare versione, da lui scritta, di ‘Good Times’ di Ghali superando le “Blind Auditions” ed entrando nel team del rapper Clementino, con il quale proseguirà il suo percorso.

La storia

Ex broker finanziario giramondo, Dall’oglio è in realtà uno storico musicista di origine romana. Ha militato nella prima band italiana di salsa, esibendosi anche a Cuba, dove ha inciso diversi dischi, ha esperienze nella world music e nel canto cantautorale, per poi innamorarsi più recentemente della musica trap. «Il mio vero nome è Pietro Sauro e sono forse il cantante trap più anziano del mondo» ha detto scherzando ai giudici. «Mi considero un poeta cantante, scrivo canzoni e nella trap mi trovo più libero nei testi. Mi diverto da morire a scrivere. Ho fatto tutta la vita il musicista».

Toccante la storia personale di Pietro, padre di quattro figli: è infatti il fratello di Paolo Dall’Oglio, il padre gesuita rapito in Siria nel luglio 2015 e di cui non si hanno più notizie. «E’ un dolore immenso – lo ha ricordato davanti alle telecamere -. Ho scritto per lui la canzone Abuna Paolo. Abuna vuol dire padre».

Ultimi Brani:

Clicca qui per il video “Pietrosauro – siamo soli“

Clicca qui per il video “Abuna Paolo”

Clicca qui per il video “Cocaina”

