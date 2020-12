Mareggiata a Ostia, Federbalneari: “Serve un piano strutturale per difendere spiaggia e stabilimenti”

Ostia – “Apprezziamo la tempestività del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che ha effettuato un sopralluogo ad Ostia (leggi qui) per verificare l’entità dei danni subiti a seguito della mareggiata (leggi qui), così come apprezziamo la volontà della Regione di procedere con interventi emergenziali di ripristino immediato e di messa in sicurezza di alcuni tratti di spiaggia e di strada che sono stati gravemente danneggiati”. A parlare è Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Lazio.

“Abbiamo già scritto al vicepresidente Leodori e all’assessore Alessandri – spiega Maurelli – chiedendo un incontro urgente per valutare l’avvio di un intervento immediato a difesa del litorale per gli stabilimenti a sud del canale dei Pescatori, in modo tale da dare stabilità a quel tratto di litorale per almeno due anni ed evitare di metterlo a rischio”.

“Al tempo stesso, chiediamo alla Regione Lazio che venga fatto subito un progetto strutturale di opere a difesa del litorale romano che comprenda tutti i 7 chilometri di spiaggia di Ostia. E’ importante, infatti, che dopo gli interventi emergenziali si passi ad una fase di pianificazione strutturale e messa in sicurezza dell’intera spiaggia di Ostia”, conclude Maurelli.

