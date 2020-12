Miniera ex Samip di Ponza, Comune e Università si accordano per il recupero

Ponza- Qualche giorno fa il Comune di Ponza rappresentato dall’Assessore Gennaro di Fazio, delegato del Sindaco e il Consiglio di area didattica in Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma “La Sapienza”, rappresentato dal Presidente Alessandro Corsini, hanno stipulato un accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio e ricerca del territorio dell’isola di Ponza.

Le attività che verranno svolte in questi primi tre anni di collaborazione saranno relative alle attività di studio finalizzate al recupero ambientale dell’ex cava di bentonite in località Cala dell’Acqua; all’organizzazione di conferenze, seminari e workshop sul territorio isolano e alla collaborazione per progetti di ricerca.

Il Sindaco Francesco Ferraiuolo, in qualità di primo cittadino, nel ricordare “la significativa e determinante azione a suo tempo espressa nel processo di acquisizione all’ente comunale della ex miniera”, conclusosi dopo il suo mandato, ci ha tenuto a ringraziare “tutti coloro che si sono adoperati, in particolare l’ingegner Francesco Berardi, per la positiva conclusione dell’accordo di collaborazione finalizzato allo studio del territorio dell’isola, alla divulgazione scientifica, e alle attività di didattica e formazione di competenza universitaria”.

Come definito dall’Assessore Di Fazio: “Questo Accordo rappresenta un vero e proprio ‘evento storico’, il primo passo per il ripristino ambientale dell’area mineraria ex Samip, dopo la sua chiusura avvenuta il 2 aprile 1976.

