Misericordia: “Insieme all’Aeronautica Militare di Ponte Galeria ed alla Polizia Locale di Fiumicino per i pacchi di Natale”

Fiumicino – Natale si avvicina e la Misericordia Fiumicino provvederà a rifornire le persone in difficoltà con i pacchi alimentari di Natale, con la speranza di rendere le festività liete per tutti.

“La novità di quest’anno, sempre per la raccolta alimentare – spiega la responsabile Elisabetta Cortani -, è l’importante iniziativa messa in atto insieme all’Aeronautica Militare di Ponte Galeria, che grazie al Col. Ciro Piergianni Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti ed al Ten. Col. Daniele Caucci Comandante del 2 Laboratorio Tecnico di Controllo, ha raccolto i generi alimentari di prima necessità e li consegnerà il 18 dicembre alle ore 10:30″.

“La consegna – prosegue – verrà effettuata unitamente al Comando della Polizia Locale del Comune di Fiumicino, grazie al Comandante Luciana Franceschini, che, invece, consegnerà i giocattoli per bambini, divisi per sesso e fase d’età. Il tutto verrà distribuito all’interno dei pacchi natalizi in uscita per le festività, che i volontari della Misericordia provvederanno a far arrivare a destinazione”, conclude.

