Mondiali 2022, Italia in campo a marzo contro l’Irlanda del Nord

Roma – Sarà l’Irlanda del Nord il primo ostacolo sulla strada della Nazionale di Roberto Mancini nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.

Gli azzurri, che lunedì in occasione del sorteggio andato in scena a Zurigo sono stati inseriti nel Gruppo C, inizieranno il loro percorso verso il Mondiale ospitando il prossimo 25 marzo i nord irlandesi nel primo di tre impegni ravvicinati che li vedrà poi far visita alla Bulgaria il 28 e alla Lituania il 31 marzo.

Le qualificazioni riprenderanno nel settembre 2021, dopo la fase finale dell’Europeo, con l’Italia che il 2 ospiterà la Bulgaria e il 5 sarà impegnata in Svizzera contro quelle che il commissario tecnico Roberto Mancini ha indicato come la rivale più accreditata per il primo posto del girone. A ottobre spazio alla Final Four di Nations League in programma a Milano e Torino che vedrà gli azzurri contendersi il trofeo con Spagna, Belgio e Francia, mentre a novembre la Nazionale affronterà gli ultimi due match del Gruppo C: il 12 ospiterà la Svizzera e il 15 sarà impegnata in Irlanda del Nord, con la speranza di avere già ipotecato il primo posto del girone che vale l’accesso diretto al Mondiale.

In Qatar andranno infatti le prime 10 classificate di ogni girone, mentre le ultime 3 nazionali europee a staccare il pass arriveranno dai play off che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificate.

Gli impegni degli azzurri nel Gruppo C

25 marzo 2021: Italia-Irlanda del Nord (ore 20.45)

28 marzo 2021: Bulgaria-Italia (ore 20.45)

31 marzo 2021: Lituania-Italia (ore 20.45)

2 settembre 2021: Italia-Bulgaria (ore 20.45)

5 settembre 2021: Svizzera-Italia (ore 20.45)

8 settembre 2021: Italia-Lituania (ore 20.45)

12 novembre 2021: Italia-Svizzera (ore 20.45)

15 novembre 2021: Irlanda del Nord-Italia (ore 20.45)

(figc.it)