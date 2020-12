Natale col coprifuoco, Papa Francesco anticipa la messa della Notte alle 19.30

Città del Vaticano – Il Covid-19 torna a modificare tempi e luoghi delle sacre liturgie. E dopo Pasqua (leggi qui), anche il Natale di Papa Francesco subirà diverse modifiche. La Messa della Notte di Natale, sulla quale nei giorni scorsi è esplosa la polemica (leggi qui), sarà anticipata dalle 21.30 alle 19.30. Il rito sarà celebrato, come accade da mesi, alla presenza limitata di fedeli (circa un centinaio) e celebrato all’Altare della Cattedra di San Pietro e non all’altare papale situato sotto il baldacchino del Bernini.

Dalla Confessione, invece, si svolgerà, esattamente come a Pasqua (leggi qui), la benedizione col messaggio Urbi et Orbi, ovvero alla Città (di Roma) e al mondo, sempre a mezzogiorno. Confermato anche l’Angelus del 26 dicembre, festa di Santo Stefano primo martire, e di domenica 27 dicembre, festa della Sacra Famiglia.

Giovedì 31 dicembre, nel pomeriggio, il Pontefice celebrerà i primi vespri con il canto del Te Deum alle ore 17.00. All’indomani, 1 gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, Messa solenne all’Altare della Cattedra alle ore 10.00 e Angelus in piazza San Pietro a mezzogiorno. A concludere il riti natalizi, la messa nella solennità dell’Epifania, in programma nella basilica vaticana per mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 10.00. Alle 12.00, il tradizionale affaccio in piazza per la preghiera dell’Angelus. In forse il tradizionale rito dei battesimi nella Cappella Sistina nella domenica del Battesimo del Signore, festività che conclude il tempo di Natale.

