Natale, crescono gli acquisti online e la moda riparte

Questo sarà un Natale inevitabilmente diverso, data la delicata situazione attuale e le necessarie restrizioni vigenti. Anche per questo motivo, in tempo di acquisti e regali natalizi, molti italiani stanno ricorrendo all’alternativa del digitale, sfruttando i vari servizi online per lo shopping online.

Crescono gli acquisti online dei regali di Natale

Il trend degli e-commerce sta registrando giorno dopo giorno dati entusiasmanti, ovviamente legati anche alla situazione attuale. Ormai gli acquisti online sono diventati un’abitudine per molte famiglie, e le restrizioni non fanno altro che aumentare il numero di italiani che si rivolgerà al web per le compere e i regali di Natale.

Lo sostengono anche gli studi di settore, secondo i quali in questo 2020 il 70% dei cittadini della Penisola acquisterà online i doni natalizi da mettere sotto l’albero. In aggiunta, cresce anche il numero di persone che pensa in anticipo ai regali di Natale, al punto che soltanto il 2% degli intervistati non ha ancora un piano per lo shopping di questo dicembre. Lo testimonia il fatto che in tanti si sono già portati avanti durante il Black Friday, approfittando dei ghiotti sconti di novembre. Va poi detto che, sempre secondo le stime ufficiali, questo Natale gli italiani acquisteranno online circa 50 milioni di regali in più rispetto allo scorso dicembre. È l’ennesima prova della galoppata del comparto e-commerce, che non conosce limiti né confini, e che piace sempre di più alle famiglie della Penisola.

La moda riparte grazie al web

Il settore moda non ha attraversato un periodo facile, così come altri comparti, come ad esempio quello del turismo e della cultura. Eppure, oggi il fashion può ripartire grazie al web, e come sempre al Natale in arrivo, che incentiverà gli italiani agli acquisti online.

Quest’anno, infatti, la moda potrà contare su una nuova fetta di pubblico: si parla di un 26% che, fino ad oggi, non aveva mai comprato vestiti e accessori su Internet, e che si è avvicinato a questo mondo per costrizione, affezionandosi alla comodità della rete. Va poi detto che sul web si trovano siti per tutte le necessità, anche per chi volesse optare per il classico regalo d’intimo è possibile scoprire i reggiseni sullo shop di Cotonella ad esempio, così da scegliere il modello che più si desidera in pochi clic. Naturalmente le opzioni a disposizione sono tantissime e includono scarpe, gioielli, orologi, accessori di ogni tipo, borse, vestiti e molto altro ancora. In sintesi, attualmente ogni oggetto legato al comparto moda può essere acquistato online senza alcun tipo di problema.

Oggi il Natale è digitale, dato che molti italiani acquisteranno su Internet i regali. In attesa di poter tornare alla normalità, è il web che ci consente di mantenere quantomeno viva una delle tradizioni natalizie più importanti.