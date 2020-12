Palazzetto dello sport di Ladispoli, avviato l’iter di gara per la costruzione

Ladispoli – “Finalmente, dopo questo step, una volta individuato l’operatore economico, vedremo i mezzi al lavoro per la costruzione del nostro Palazzetto dello sport!“. Con queste parole l’assessora ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che la stazione appaltante “Piazza Grande Srl” ha indetto la procedura di gara per la costruzione della nuova struttura che sorgerà in via delle Primule.

“Siamo impazienti – ha concluso De Santis – di vedere la posa della prima pietra. Questa opera significa molto per la nostra Amministrazione ma soprattutto per la città di Ladispoli, che assumerà un ruolo di rilievo nel mondo dello sport, grazie a questa importante struttura”.

