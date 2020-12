Pomezia aderisce all’iniziativa delle librerie Giunti al Punto

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha aderito all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” lanciata dalle librerie Giunti al Punto per arricchire le scuole italiane di nuovi volumi.

Ieri mattina la Vice Sindaco Simona Morcellini e l’Assessore Miriam Delvecchio hanno fatto visita alle quattro scuole dell’infanzia comunali – Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari – per consegnare letture per bambini e libri da colorare. Nei prossimi giorni verranno donati libri anche alle scuole primarie e secondarie di I grado di Pomezia e Torvaianica.

“Un’iniziativa importante – commenta l’Assessore Delvecchio – per arricchire il patrimonio delle nostre biblioteche scolastiche, luoghi di cultura per eccellenza dove accendere la passione per la lettura nei più piccoli. Chiunque può aderire all’iniziativa e donare, in piena libertà di scelta, libri alle scuole o ai reparti pediatrici: basta recarsi in libreria o fare una donazione online”.

“Guardare gli occhi pieni di entusiasmo dei bambini è stata una gioia – aggiunge la Vice Sindaco – Il progetto intende promuovere e valorizzare la lettura tra i più piccoli: un modo per avvicinare le giovani menti al mondo dei libri favorendo così lo sviluppo neurologico e cognitivo dei bambini. Una grande opportunità per dare un contributo concreto alla formazione di bambini e ragazzi e favorire così lo sviluppo culturale della nostra Città”.