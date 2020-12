Saldi nel Lazio, approvata all’unanimità la deroga di 30 giorni per il rilancio dei consumi

Roma – E’ stata approvata all’unanimità la proposta della Giunta regionale, relativa alla possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi (leggi qui). La commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up e commercio, del Consiglio regionale del Lazio, riunita in modalità telematica sotto la presidenza di Marietta Tidei (gruppo Misto), aveva già dato parere favorevole all’unanimità allo schema di deliberazione di Giunta n. 152, che fissa l’inizio dei saldi invernali al 12 gennaio 2021. Con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali colpite dalla crisi causata dal Covid-19, con lo stesso provvedimento viene confermata la sospensione del divieto di effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data d’inizio dei saldi, com’era già accaduto la scorsa estate.

La possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data d’inizio dei saldi è espressamente vietata dal Testo unico del Commercio (TUC, Legge regionale n. 22/2019). Tuttavia, a causa della crisi del settore causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, il Consiglio regionale del Lazio già nel maggio scorso aveva approvato la legge regionale n. 2/2020 per aggiungere due commi all’articolo 34 del TUC: con il comma 8bis era stata introdotta la deroga a tale divieto limitatamente ai saldi estivi, mentre con il comma 8ter era stata introdotta la possibilità di estendere tale deroga a tutto il 2020 nel caso in cui il Governo nazionale avesse prolungato lo stato di emergenza.

Da qui la proposta della Giunta regionale, approvata oggi all’unanimità in undicesima commissione, di consentire agli esercizi commerciali del Lazio di proseguire con le vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti la data d’inizio dei saldi invernali, fissata con lo stesso provvedimento al 12 gennaio 2021.

Califano: “Una deroga essenziale in un momento molto delicato per l’economia”

“Oggi, 10 dicembre 2020, in commissione sviluppo, abbiamo approvato un’importante delibera: quella che permette a tutte le attività commerciali di poter effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data d’inizio dei saldi invernali, fissata quest’anno al 12 gennaio 2021. Lo dichiara in una nota stampa, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Si tratta di una deroga essenziale, – spiega il Consigliere – che abbiamo fortemente auspicato, in un momento delicatissimo per la nostra economia. Il calo dei consumi, legato alla pandemia da Covid-19, continua a premere sulle nostre attività commerciali. Riuscire a bilanciare le esigenze sanitarie, il diritto alla salute e quello al lavoro in questa assurda pandemia che sta devastando il Mondo, è complicato e richiede misure che modifichino in qualche modo le attuali leggi”.

“La deroga ai saldi invernali, – conclude Califano – così come quella estiva, è secondo noi un modo per provare a rilanciare i consumi e favorire la ripresa degli acquisti. Voglio quindi ringraziare la giunta regionale e tutta la commissione sviluppo economico per aver recepito un importante provvedimento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio