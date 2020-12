Sovrapporre un pavimento con le piastrelle sottili

Quando si acquista casa o si prende in affitto vi sono lavori semplici e altri meno semplici da effettuare. Alcuni richiedono un semplice trasloco e montaggio di mobili, altri lavori invece sono più complicati e lunghi e necessitano delle mani esperte di un professionista, come può essere la posa di piastrelle sottili in gres porcellanato su di un vecchio pavimento già esistente.

Sovrapporre un pavimento con delle piastrelle sottili è un lavoro che donerà alla casa subito un aspetto più fresco, nuovo e moderno e finalmente la si potrà personalizzare come si preferisce. Fortunatamente è possibile usufruire di tutti gli stock di piastrelle sottili disponibili in negozi online come Italgresoutlet.it. Il gres porcellanato sottile o ultrasottile è il materiale più adatto per lavori di sovrapposizione di pavimenti, in quanto il suo spessore è veramente minimo (dai 3 a 6 mm) e inoltre, è disponibile in molte colorazioni ed effetti differenti.

Gres porcellanato sottile: che cos’è?

Il gres porcellanato sottile, come anticipato a inizio articolo, è il materiale adatto per lavori di ristrutturazioni, soprattutto se si ha intenzione di non smantellare tutto il vecchio pavimento e semplicemente coprirlo con uno nuovo e migliore.

Il gres porcellanato è un materiale dalle molteplici qualità, proprio per questo è il più acquisto sia online che in negozi fisici. Il gres è costituito da componenti argillose molto compatte che lo rendono un materiale resistente e durevole anche alle intemperie del tempo, se posto all’esterno. Inoltre, grazie alla particolare lavorazione di questo materiale, la sua superficie non risulta porosa e scivolosa.

In linea generale lo spessore più utilizzato è quello che va dai 4 ai 6 mm ma ciò lo può rendere non adatto per lavori di sovrapposizione di pavimenti ed ecco che vengono in aiuto quelle che sono definite piastrelle sottili, che possono essere alte appena 3 mm con un leggero rinforzo in fibra di vetro (0,5mm).

Tutto ciò rende le piastrelle sottili le più utilizzate in lavori di restauro, anche grazie alla loro versatilità in colorazioni, formati e finiture.

Caratteristiche e qualità delle piastrelle sottili

Le qualità e le caratteristiche tecniche del gres porcellanato si uniscono a molti altri vantaggi che il gres sottile offre, ovvero: leggerezza, spessore minimo adatto e perfetto per la sovrapposizione di pavimenti e la facilità di trasporto e movimento.

Nonostante lo spessore molto minimo delle piastrelle sottili, il gres è comunque caratterizzato da notevoli e numerose qualità, come:

Resistenza all’abrasione

Resistenza nel tempo e all’usura

Resistenza al calpestio

Resistenza a detergenti a base chimica

Resistenza agli agenti atmosferici (vento, pioggia, grandine e neve)

Compattezza

Numerose varianti di stili, forme e colori

Facilità nella pulizia

Antiscivolo

Resistente al fuoco e non emana agenti chimici con il fumo

Inoltre, grazie alla sua peculiarità principale, ovvero essere sottile, lo rende perfetto per lavori di restauro e ristrutturazione come la posa per sovrapposizione su un pavimento già esistente e ridurre così al minimo anche polveri e detriti dovuti ai lavori di demolizione del vecchio e successiva posa del nuovo.

Infine, è un materiale facilmente trasportabile, anche in casi di abitazioni poste in piani alti ma prive di ascensore.

Come vengono posate le piastrelle sottili per sovrapposizione a vecchi pavimenti

Per quanto le piastrelle in gres sottili siano ricche di qualità è necessario che i lavori di sovrapposizione vengano fatti da professionisti e che essi prestino attenzione ad alcuni fondamentali passaggi e dettagli.

Sovrapporre un pavimento con le piastrelle sottili non è molto difficile e soprattutto non genererà sprigionamento di polveri sottili nell’aria ma è opportuno, nonché fondamentale verificare prima della posa, lo stato del pavimento già esistente, che dovrà essere in ogni caso molto solito e consistente.

In linea generale le azioni che vengono fatte prima e durante la sovrapposizione sono: