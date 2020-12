Alunni in classe fino a luglio, Udir: “Significherebbe bocciare la didattica a distanza”

Scuola – Udir, giovane sindacato che tutela i dirigenti scolastici, per quanto riguarda la proposta del ministero dell’Istruzione di tenere la scuola aperta sino a luglio e fare lezioni anche il sabato, ha raccolto il commento di molti presidi che, in maniera coesa, si sono dichiarati contrari. “Sarebbe stato innanzitutto giusto sentire il nostro parere – dichiarano i dirigenti scolastici Udir – . Inoltre, sarebbe come dimostrare che tutti gli sforzi di questi mesi, portati avanti attraverso la didattica a distanza e quella integrata, sono stati vani”.

“Un gesto del genere equivale a bocciare la Dad e non siamo d’accordo, – ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir – visto che si sta svolgendo con grande serietà da parte di tutta la comunità scolastica, con a capo la dirigenza che si occupa, tra mille difficoltà, di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali”.

