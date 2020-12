Anzio scenografia naturale del videoclip di Eleonora Salesi

Anzio – E’ online, sulle piattaforme social, il videoclip “Mano nella mano”, realizzato dalla giovane cantante anziate, Eleonora Salesi, con il patrocinio del Comune di Anzio.

Un brano toccante, ma anche un vero e proprio inno alla bellezza della Città di Anzio, con le meravigliose immagini della Riserva Naturale di Tor Caldara, della Villa Imperiale di Nerone, dell’Arco Muto, del Porto Innocenziano, del centro cittadino, con il mare cristallino protagonista del videoclip.

Eleonora Salesi, impegnata in passato anche al teatro nei musical “The bodyguard”, con Ettore Bassi” e “È cosa buona e giusta”, con Michele la Ginestra, ha perfezionato il suo percorso formativo all’Accademia Internazionale di Musical.

Un brano, quello della Salesi, personale ed intimo, che evidenzia, tra le righe, un messaggio per il difficile periodo che purtroppo stiamo vivendo: “Spero che questo pezzo – dice Eleonora Salesi – possa essere un inno all’amore, ma anche un augurio per poter tornare presto, tutti, a tenerci mano nella mano”.

“Complimenti ad Eleonora Salesi, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – sia per il positivo messaggio di speranza che per aver scelto Anzio, la sua Città, come scenografia naturale del bellissimo videoclip”.