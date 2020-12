Ardea, Neocliti: “La via Laurentina è impraticabile e pericolosa: agire subito”

Ardea – “La tregua data dal maltempo ha mostrato come le strade già dissestate abbiano subito ulteriore danno dalla pioggia di questi giorni”. Così, in una nota, Raffaella Neocliti, consigliera comunale di Fratelli d’Italia.

“La via Laurentina in particolare, in tutto il tratto che attraversa il comune di Ardea, dal bivio di Caronti fino a ricollegarsi a viale San Lorenzo, è impraticabile, estremamente pericolosa e, a tratti, non illuminata di sera”, spiega Neocliti.

“Questa mattina – continua – ho protocollato a mezzo Pec al Comando della Polizia Locale, all’attenzione del Sindaco e dell’Ufficio Llpp, la richiesta di immediata chiusura dell’intero tratto a tutela dei cittadini, congiunta ad una azione politica in Provincia per l’immediato ripristino del manto stradale. Sindaco, la esorto ad intervenire e sono pronta ad accompagnarla a palazzo Valentini”, conclude.

