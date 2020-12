Discariche abusive a Fiumicino: bonifiche, denunce e controlli costanti. Cosi cambia la lotta al degrado

Fiumicino – Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in aree non deputate trasformate in discariche abusive, ha purtroppo radici antiche e con l’introduzione della raccolta differenziata si è fortemente acuito. Percorrendo alcune strade del nostro territorio, ci si può imbattere in cumuli di immondizia ai margini delle strade o nei fossati adiacenti con tale frequenza che, ormai, possono essere considerati luoghi abituali di sversamento. Si può trovare veramente di tutto: divani, materassi, sanitari, materiale edile di risulta e addirittura motocicli.

Alcuni cittadini di buona volontà, particolarmente sensibili al problema, con spiccato senso civico e mossi da spirito di collaborazione con l’amministrazione, si organizzano durante i fine settimana, muniti di protezioni e nel rispetto delle norme anti contagio, per posizionare i rifiuti abbandonati in modo da agevolarne la regolare raccolta.

Il gruppo, denominato “Io mi rifiuto”, ha informato della propria iniziativa l’assessore all’ambiente Roberto Cini il quale, nel ringraziare per l’impegno e la disponibilità alla fattiva cooperazione, ha fornito preziose indicazioni sulla procedura esecutiva da seguire, indicando gli indirizzi email cui comunicare i rilievi effettuati per accelerare i tempi ed attivare interventi tempestivi.

Anche il sindaco Montino, da sempre impegnato con determinazione a contrastare la violazione delle norme per regolamentazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti (basti pensare alle fototrappole installate nel tempo), per garantire strade pulite ed in sicurezza, ha particolarmente apprezzato l’iniziativa, che testimonia sia la volontà di partecipazione e di collaborazione da parte dei cittadini, sia la disponibilità delle istituzioni ad affrontare in sinergia le problematiche della comunità.

Alcuni cittadini appartenenti al gruppo “Io mi rifiuto” hanno sporto denuncia contro ignoti per informare le autorità competenti, affinché intervengano ad arginare il fenomeno in continua crescita.

Della situazione è stato informato anche il Delegato alla Sicurezza del Comune Di Fiumicino, Domenico Parente, il quale, con la collaborazione dell’avvocato Anna Valentino Responsabile Operativo alla Sicurezza, ha prontamente predisposto un servizio di vigilanza dei volontari nelle aree individuate, affidato alle Guardie Zoofile dell’Associazione Laboratorio verde di Fiumicino, i cui operatori svolgono le loro mansioni in qualità di agenti di Polizia Giudiziaria.

È doveroso precisare che i volontari prestano la loro attività a titolo gratuito. Le guardie zoofile monitorano quotidianamente le strade maggiormente flagellate dall’abbandono dei rifiuti e relazionano al Delegato anche con materiale fotografico. Dei rilevamenti vengono puntualmente informati anche i vertici delle forze di polizia del territorio.