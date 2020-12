Distribuivano Rolex taroccati nella “Roma bene”: denunciati in due

Roma – Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma hanno beccato due “soci in affari”, uno assemblatore e l’altro venditore di orologi imitanti le più note marche internazionali.

Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno iniziato a monitorare i movimenti di un 60enne siciliano, controllandolo in zona “La Storta” a bordo di uno scooter carico di “Rolex” falsi, che stava recapitando ai propri clienti.

La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di rinvenire altri articoli con i marchi contraffatti “Rolex”, “Roger Dubuis”, “IWC Schaffhausen”, “Citizen” e “Cronotech”, tutti di ottima fattura e in grado di ingannare anche l’occhio più esperto.

Nell’abitazione del complice, originario del Senegal, sono stati rinvenuti altri orologi “taroccati”, pezzi di ricambio e certificati di garanzia con il marchio “Rolex”, oltre a strumentazione ed attrezzature per il loro assemblaggio.

I due sodali, oltretutto entrambi destinatari del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, dovranno rispondere alla Procura della Repubblica di Roma dei reati di detenzione di merce contraffatta e ricettazione.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma per la tutela dei consumatori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

