Formia, il 13 dicembre ultimo appuntamento delle “Giornate Ecologiche” 2020

Formia – Il Comune di Formia rende noto che, domenica 13 dicembre 2020, dalle 08:30 alle 12:30, presso il piazzale di via Olivastro Spaventola del Mercato Nuovo, si terrà l’ultimo appuntamento del 2020 delle “Giornate Ecologiche”, l’iniziativa a difesa dell’ambiente.

Gli operatori della Formia Rifiuti Zero, i volontari della Protezione Civile Ver Sud Pontino e le associazioni “Fare Verde” e “Mamurra” saranno a completa disposizione della cittadinanza per fornire informazioni utili e dettagliate sulla raccolta differenziata.

I cittadini potranno conferire gratuitamente i propri rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), Raee (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer).

Inoltre, si potranno depositare anche olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, pile scariche, toner e farmaci scaduti. Nella stessa giornata sarà possibile ritirare il kit dei sacchi esibendo il modulo Tari 2020.

