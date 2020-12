I Mondiali Indoor di Nanchino slittati al 2023: la decisione della World Athletics

Nuovo rinvio per i Campionati Mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina. A causa dell’emergenza sanitaria, l’evento non si terrà dal 19 al 21 marzo 2021 ed è stato posticipato al marzo del 2023. La rassegna iridata al coperto era originariamente in calendario per il 2020 prima dello slittamento di un anno in seguito alla situazione di allerta crescente.

“C’è ancora un’incertezza significativa sullo stato della pandemia da Covid-19 nella parte iniziale del 2021 – comunica World Athletics – e dobbiamo considerare i rischi legati alla manifestazione, rispettando le misure di prevenzione della nazione ospitante”. La federazione mondiale, in accordo con il comitato organizzatore locale, ha quindi deciso di riprogrammare l’evento che andrà in scena dopo l’edizione prevista nel 2022 a Belgrado. Per il 2021 rimangono in agenda i Campionati Europei indoor di Torun, dal 5 al 7 marzo in Polonia, oltre agli appuntamenti del World Indoor Tour che comprende 26 meeting internazionali tra gennaio e febbraio. (fidal.it)