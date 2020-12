Meteo Italia

SITUAZIONE. Con la porta atlantica spalancata fin sul Mediterraneo centrale le perturbazioni trovano strada facile per raggiungere l’Italia, innescando a più riprese situazioni di maltempo. Mentre una di queste interessa l’Italia nella giornata di giovedì, coinvolgendo principalmente il versante tirrenico, una nuova entrerà in azione entro la serata a partire dalla Sardegna. Venerdì scorrerà prevalentemente sulle regioni del Sud, ma contemporaneamente l’ennesimo fronte si affaccerà dall’Atlantico determinando un peggioramento a partire dalle regioni occidentali che si attarderà tra sabato e domenica. Proprio le ultime ore della settimana saranno però caratterizzate da un rinforzo dell’alta pressione che interromperà la sequenza perturbata favorendo un miglioramento a partire dalle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio:

METEO VENERDÌ. La perturbazione giunta giovedì si attarderà al Sud dando luogo a piogge e rovesci sparsi soprattutto sulle regioni peninsulari – Calabria tirrenica in primis – nevosi dai 1000m, in attenuazione in giornata. Meno coinvolta la Puglia settentrionale dove subentreranno parziali schiarite in giornata, così come sull’alta Campania. Nel frattempo avanzerà una nuova perturbazione dall’Atlantico che determinerà un peggioramento in mattinata al Nordovest, con ripresa dei fenomeni a partire dalle Alpi occidentali che si estenderanno a Lombardia, Sardegna e medio-alto Tirreno. Neve sulle Alpi dai 600/700m, fino a 700/1000m sull’Appennino centro-settentrionale.

METEO WEEKEND. L’instabilità si concentrerà sabato al Centro-Sud e Sardegna coinvolgendo soprattutto i versanti tirrenici della penisola; attesi rovesci e qualche temporale tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, con fenomeni in estensione fino al versante ionico. Si esauriranno rapidamente invece al Nord e in tendenza sull’alto Tirreno, pur in un contesto ancora nuvoloso, salvo qualche nevicata sui confini alpini centro-occidentali. Domenica ancora qualche pioggia o rovescio al Sud, mentre al Centro-Nord il rinforzo dell’alta pressione darà luogo ad una parentesi più stabile e soleggiata. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata solo inizialmente interlocutoria che vedrà in prima istanza tempo essenzialmente asciutto su Toscana ed Umbria , salvo la presenza di piogge notturne sul medio-basso Lazio, in esaurimento al mattino . Durante la prima parte di giornata non mancheranno sprazzi assolati, ma attenzione ai banchi di nebbia in formazione e alla possibili brinate nelle vallate interne, con temperature minime che al primo mattino, raggiungeranno valori prossimi allo zero e localmente al di sotto. Nel pomeriggio aumenteranno rapidamente le nubi , primi fenomeni a partire dall’alta Toscana con piogge nel corso della serata in moto da Ovest verso Est. Sull’ Appennino Toscano confinante l’Emilia, la quota neve partirà dai 900 – 1000 m . Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli o localmente moderati settentrionali nella prima parte di giornata, in rotazione in serata da sud ed in rinforzo lungo le coste. Mare mosso, specie al largo.

SABATO: transita l’ennesimo fronte perturbato di questo inizio dicembre foriero di piogge diffuse in moto dalla Toscana verso il Lazio; neve in Appennino dai 1100-1400m, localmente a quote più basse (800 m) nella prima nottata sulle aree appenniniche toscane confinanti il parmense e piacentino, anche qui in successiva rapida risalita. I maggiori effetti in termini precipitativi (dell’ordine di 20-30 mm) sono previsti sul Lazio settentrionale e costiero e sulla bassa Toscana. Sarà però l’ultima perturbazione di questo piovoso periodo, attendendoci una pausa anticiclonica nei giorni a seguire. Mare da mosso a molto mosso.

DOMENICA: Area depressionaria che scivolerà gradualmente verso sud-est lasciando la Penisola, aumenterà quindi la pressione per una giornata quasi ovunque asciutta; residue nubi fra notte e mattino, progressivo rasserenamento dal pomeriggio su tutto il territorio. Temperature minime in calo e raggiunte nottetempo. Ventilazione nord-orientale con rinforzi fra Umbria, Maremma e Viterbese. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Ci attendono ancora condizioni con cieli spesso nuvolosi accompagnati da nuovi spunti piovosi, localmente a carattere di rovescio o locale temporale. Durante il mattino di venerdì 11 compariranno anche delle nebbie e locali brinate nelle vallate interne, seguirà nel pomeriggio un progressivo aumento delle nubi, con primi fenomeni prevalentemente deboli sulla Toscana a partire dai settori occidentali in estensione in serata, alle aree interne della regione. L’ultimo fronte piovoso di questa lunga fase instabile, è quindi previsto in transito nel corso di sabato 12 con piogge che interesseranno in particolare il Lazio e la bassa Toscana, altrove fenomeni per lo più deboli. Quota neve fra i 1000 – 1400 m. Migliora da domenica, con venti in rinforzo dai quadranti nord-orientali , in particolare su alto Lazio, Maremma ed Umbria. Anticiclone e pressione in rinforzo, con tempo stabile e soleggiato ad inizio di settimana. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

Fonte: 3B Meteo