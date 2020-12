Natale solidale a Gaeta, coupon alle famiglie con disagi a causa del coronavirus

Gaeta – Inizierà la prossima settimana la distribuzione dei 300 coupon utili per il ritiro, presso il Conad di via del Piano, dei pacchi contenenti generi alimentari, igiene della persona e della casa.

Le famiglie beneficiarie rientrano tra quelle maggiormente colpite durante l’emergenza epidemiologica e che hanno presentato la richiesta di aiuto in risposta al bando comunale “Welfare un sostegno per tutti”.

In questi giorni, gli uffici dei Servizi sociali, stanno contattando telefonicamente i beneficiari per predisporre, su appuntamento, il ritiro dei coupon che avverrà nell’atrio del Palazzo comunale in piazza XIX Maggio nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

“Un gesto – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – che vuole tendere una mano a coloro che vivono una difficoltà e che, spesso purtroppo, durante le festività di Natale si accentua ulteriormente. Con la consegna dei coupon mettiamo in campo un’altra iniziativa a sostegno di quelle persone che hanno bisogno di maggiori attenzioni. Un’azione amministrativa orientata a sostenere con determinazione i progetti inerenti le politiche del Welfare attraverso un sistema integrato di interventi e servizi sociali in grado di garantire livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio cittadino.

Molte famiglie indigenti hanno subìto un ulteriore grande disagio a causa dell’accentuarsi della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il nostro compito è quello di rispondere concretamente alle necessità di coloro che anche nella nostra Comunità vivono un grande disagio. Nessuno deve restare indietro”.

“Considerando il momento storico – commenta la delegata alle Politiche del Welfare Lucia Maltempo – l’Amministrazione intende sostenere le persone in difficoltà nei tempi e modi opportuni. Siamo riusciti anche quest’anno, grazie all’ottimo e quotidiano lavoro degli uffici dei servizi sociali, a consegnare i coupon in base alle reali esigenze. Sarà un Natale solidale, un primo step di aiuti che conferma una politica di attenzione che, attraverso una puntuale programmazione, consente di predisporre interventi mirati”.

