Ripascimento del litorale, Picca (Lega): “Urgono interventi di lunga prospettiva”

Ostia – “Il nostro litorale è sempre più a rischio ed urgono interventi risolutivi per la sua salvaguardia. Le misure da adottare, però, devono essere sia immediate ed emergenziali, che di lunga prospettiva. Vanno abolite misure temporanee ed usate solo all’occorrenza, come spesso è stato fatto”. A dichiararlo, in una nota stampa, è Monica Picca capogruppo della Lega nel X Municipio.

“Per questo motivo, – spiega il Capogruppo – visto già il grande impegno dei consiglieri regionali della Lega sul tema della difesa della Costa, chiediamo loro di mettere in atto interventi specifici per quello che è il mare di Roma, cioè il litorale di Ostia.

Sollecito, quindi, i consiglieri regionali della Lega a farsi carico del problema, chiedendo alla Regione di reperire fondi per coprire l’emergenza, ma soprattutto stabilire una strategia di lunga durata”.

“Il lavoro sul ripascimento del litorale – conclude Picca – deve essere, infatti, mandato avanti nel tempo tramite una programmazione degli interventi”.

Il Faro online, foto Mauro Quirini – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio