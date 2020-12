Fiumicino “Le strade del nostro territorio non sono sicure. Non è la prima volta che vengono denunciate le condizioni di degrado in cui sono lasciate, ma Via Michele Rosi ad Aranova, in particolare, è disseminata di buche e crepe nel manto stradale, che non rendono agevole il transito né di pedoni, né di veicoli, biciclette o qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Così, in una nota stampa, l’Associazione Crescere Insieme.

“La strada – spiega – è letteralmente impraticabile, ma anche i marciapiedi fatiscenti e quasi inesistenti. Tutta la viabilità di Aranova andrebbe rivista. Per risolvere questa grave criticità, l’Associazione Crescere Insieme ieri sera si è riunita in video-conferenza. Al video-incontro è stato invitato anche il capogruppo Roberto Severini, il quale ha accettato di farsi portavoce della questione”.

“Considerando – conclude – che il maltempo sembra ci stia dando una tregua, il direttivo Crescere Insieme chiede un intervento tempestivo affinché via Michele Rosi venga messa in sicurezza e possa essere ripristinata una ‘normale’ viabilità”.

